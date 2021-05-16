台中市衛生局公布案1591足跡。(圖／台中市衛生局提供)

台灣連兩天新增三位數確診，台中大里也增加1名感染源不明的本土案例，確診的68歲無業男(案1591)連吃6天永和豆漿，引發討論，但有網友注意到，該案也四度造訪福隆宮，驚呼「前幾天才有考生集體去祈福」。

台中市政府公布該名確診無業男足跡，從9日至15日，連吃了6天永和豆漿，也五度到圓通自助餐購買中餐，但有當地人注意到，該名確診男子6天內也4度在早上造訪福隆宮，僅13與14日沒去。

有網友指出，該校祈福時間為10日早上7點40分。(圖／翻攝自臉書)

網友隨即翻出照片，發現某高中教務處才帶著上百名國三會考生前往祈福，該臉書粉專PO出照片與文章「XX高中教務處照例為辛苦的國三考生準備了「包高中」，帶領考生們一起到學校旁的福隆宮祈福，希望考生們都能有個讓自己滿意的好成績，同學們加油！」

台中網友看到也傻眼：「學生是5/10去早上7點多去的」、「那邊學生超級多耶」、「變成普龍宮了」、「這宮廟嫌疑最大」、「宮廟感覺很有可能啊，進香團之前就一堆中了」、「如果傳給學生的話不得了了」。

(中時新聞網)