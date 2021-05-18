台灣本土疫情急轉直下，每日確診人數突破新高的狀況，讓民眾超憂心，只想宅在家降低感染風險，努力防堵病毒，連帶增加點餐外送的頻率，但這也衍生出多起個資外流，外送員騷擾消費者的問題。日前Dcard一名女網友就受到騷擾，稱自己叫外送後幾日，外送員突然加LINE並私訊，一開始，原PO還以為有物品遺漏，想不到對方竟表示「覺得妳很美，想當妳私人的跑腿」，讓她看了直呼「這樣誰敢叫外送？」

被外送員私自加賴搭訕，女網友直呼噁心。（示意圖／達志影像）

據該則Dcard貼文，收到外送餐點後幾日，外送員便加原PO好友，並表示「前幾天有送餐點給妳」的訊息，起初，原PO還以為對方外送時掉了東西，於是禮貌答覆「有什麼事嗎？」豈料對方竟不諱言地說「覺得妳很美，想當妳私人的跑腿，希望妳不會介意」，爾後該外送員甚至還傳早安訊息給她。

被外送員私自加賴搭訕，女網友直呼噁心。（示意圖／達志影像）

得知不良動機後，原PO忍不住上Dcard發文疾呼噁心，並直言「今天遇到這種事情我真的會有點不敢叫外送了欸⋯」加上如今電話、地址都曝了光，原PO因此非常擔心。

於是原PO除了立馬將該外送員封鎖，並關閉手機號碼加好友的LINE功能外，也趕緊向外送平台檢舉，無奈至今還未獲得官方回應。而此文一出，許多網友看了也傻眼不已，紛紛噁喊「證據收集起來，直接報警，一定是大陸搭訕幹片看多了」、「在澳洲也有被加過，覺得很恐怖耶，他還知道你的地址」、「好噁心喔…直接封鎖吧」、「直接封吧⋯⋯記得跟外送平台反應，真的太噁」。

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