疫情爆發，全台遍地烽火，一名中華郵政員工快篩後為陽性，更被爆出在本月10日模範員工表揚大會上，與交通部長王國材、勞動部長許銘春同框，如今更有內部員工爆料，表示這名「模範員工」在大會後，還跑去萬華阿公店消費。

中華郵政驚傳有員工快篩陽性，在5月10日時曾參與郵政工會模範員工表揚大會，一線主管悉數出席，其中更包括前交通部長、現任董事長吳宏謀，以及交通部長王國材與勞動部長許銘春。

郵局快篩陽性員工遭爆曾參加5月10日表揚大會，當時勞動部長許銘春擔任頒獎人。(圖／翻攝自臉書)

指揮中心發言人莊人祥表示，該名疑似確診者是檔案室員工，不會接觸到一般民眾，但有內部員工指出，該名陽性者雖為內勤人員，但身分並「不普通」，所接觸到的對象比一般的第一線郵局人員還要多，足跡更是廣泛，內部員工更爆料，10日當天該名內勤參加完在國軍英雄館舉辦的模範郵局員工表揚大會後，還有參與後續晚宴，晚宴結束後更是跑去萬華阿公店報到。

對於雙部長王國材與許銘春與陽性者同框一事，交通部表示，王國材下午4點出席活動，短暫頒獎、致詞後就離開會場，並未參與後續活動，全程也都有戴口罩，僅在台上合照時短暫拔下口罩。勞動部則表示，許銘春部長擔任頒獎者，滯留1個半小時後先行離開，也並未參加後續活動，至於該名疑似確診者則是活動觀禮來賓，並未上台，因此有保持一定距離，目前也未接獲指揮中心通知。

(中時新聞網)