國內疫情嚴重惡化，雙北升為第三級警戒，萬華也成為重災區，今傳出北市議員劉耀仁的選區助理快篩呈現陽性，對此，劉耀仁證實，該名助理快篩呈現陽性，已送至檢疫所，而自己與其他同仁將進行自主健康管理。

劉耀仁表示，該名確診助理為服務處助理，因為覺得喉嚨乾乾的、有一點症狀，所以就謹慎地去快篩站篩檢，確定為陽性，目前已經在檢疫所。

劉耀仁指出，目前服務處同仁約4至5人皆進行自主健康管理，而他自己今天起也會進行14天的自主健康管理。

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(中時 )