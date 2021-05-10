六福(2705)旅遊集團2021年首季營運受天候及疫情影響轉弱，每股虧損0.31元。不過，受惠氣候轉佳及連假挹注，4月自結合併營收跳增至1.24億元，有助第二季營運狀況改善。面對近期北部疫情再度緊繃，集團表示將以審慎態度因應並即時應變，持續穩健經營。

六福受氣候及部桃事件影響，首季合併營收3.26億元，季減22.07％、年增14.8％，營業虧損1.4億元，季增達89.21％、但年減3.78％。稅後虧損1.62億元、每股虧損0.87元，較去年第四季每股虧損0.31元明顯轉弱，但仍優於去年同期每股虧損0.98元。

不過，六福公告4月自結合併營收1.24億元，較3月0.89億元成長達38.87％、較去年同期0.36億元跳增近2.46倍。累計前4月合併營收4.54億元，較去年同期3.51億元成長達29.43％，自近26年同期低點顯著回升。

六福表示，關西六福莊與六福村主題遊樂園共同舉辦「動物派對」，4月逢清明連假挹注，帶動六福村遊園人數超過預期。關西六福莊迎接「水豚」推出「福豚主題房」及「福豚互動體驗」亦掀起話題，帶動清明連假住房率達逾9成。

而台北六福萬怡酒店搭配館內餐廳、攜手景區飯店推出多元住房專案，打造北台灣旅遊門戶，帶動清明連假住房率達7～8成，周末亦有6成水準。館內「敘日」全日餐廳4月推出「捕獲肉食系」主題優惠活動，成功帶動刺激平假日用餐人潮明顯增加。

展望後市，六福萬怡發揮交通優勢，推出三大結合戶外與探索生態、以深度旅遊為主的系列住房專案，成功帶動周末住房率約6成、平日2～3成左右。敘日全日餐廳轉型全自助式服務後用餐人潮逐步成長，除了母親節外尚有端午節、謝師宴等檔期持續挹注。

而隨著氣候轉熱及好天氣持續，為六福村帶來穩定遊園人潮，「動物派對」等各式寓教於樂的動物主題活動深受親子客喜愛，關西六福莊「福豚主題房」話題熱潮亦持續，使勞動節連假住房率近乎滿房，有助六福第二季營運狀況改善。

不過，由於華航諾富特事件使近期北部疫情再度緊繃，六福旅遊集團旗下各單位嚴格落實各項防疫工作，全面加強殺菌及消毒作業，旗下各餐廳全面執行實聯制、為民眾安全把關。面對大環境變化，集團將以審慎態度因應並即時應變，持續穩健經營。

(時報資訊)