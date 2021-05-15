【三級警戒】疫情急速升溫 柯文哲盼中央設立第2家應變醫院 14:572021/05/15 中時 張立勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市政府線上防疫記者會。（摘自台北市長柯文哲臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 雙北市防疫升級，台北市政府15日下午舉行線上防疫記者會，北市衛生局長黃世傑指出，聯合醫院和平院區以最快速度恢復量能，啟動為應變醫院，聯合醫院擴大開放專責病房由77床增為120床，北市其他醫院即日起擴大開放由112床增為254床，北市專責病床共可開放374床，負壓及一般隔離病床共開放429床，視疫情發展狀況，要求北市所有醫院陸續擴大，開放專責病床最大量，與中央協調設立第2家應變醫院。 疫情升溫憂搶物資 台酒調兩廠生產防疫酒精 《金融》雙北疫情警戒升第3級 金管會：股東會強化6措施 (中時 ) #北市 #應變醫院 #柯文哲 #三級警戒 #設立 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 阻斷感染鏈 北市桃園急關8大行業 04:102021/05/15 焦點要聞 疫情升溫 苗縣10類行業 即刻停止營業 15:502021/05/15 生活 陳柯拍板 萬華不封區和平不封院 04:102021/05/15 焦點要聞 和平醫院22醫護送隔離 同事打氣 04:102021/05/15 焦點要聞 八大行業停業談詩玲伴酒店尪配合防疫 04:102021/05/15 娛樂新聞 國內疫情升溫 屏東進入準三級警戒 15:022021/05/15 生活 部立台北醫院、板橋聯醫 將成新北專責篩檢醫院 15:542021/05/15 生活 疫情急遽升溫 高雄全市總清消 陳其邁親赴視察 12:132021/05/15 生活 柯文哲主持北市防疫記者會 首度採線上直播 14:392021/05/15 政治 台北升三級關鍵 萬華快篩爆大量確診 陽性率高達10％ 14:362021/05/15 生活 史上首次 故宮、動物園閉門防疫 04:102021/05/15 焦點要聞 生活熱門新聞 台中電子廠男員工確診 公布足跡遍及東海商圈 - 生活 彰化單日確診暴增6例 鹿港老街空無一人 - 生活 中市本土零確診破蛋？出現1例確診者 衛生局下午3：10急開記者會 - 生活 台北升三級關鍵 萬華快篩爆大量確診 陽性率高達10％ - 生活 彰化暴增6確診 1家5口母親節聚餐和刮痧業者全染疫 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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