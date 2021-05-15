雙北市防疫升級，台北市政府15日下午舉行線上防疫記者會，北市衛生局長黃世傑指出，聯合醫院和平院區以最快速度恢復量能，啟動為應變醫院，聯合醫院擴大開放專責病房由77床增為120床，北市其他醫院即日起擴大開放由112床增為254床，北市專責病床共可開放374床，負壓及一般隔離病床共開放429床，視疫情發展狀況，要求北市所有醫院陸續擴大，開放專責病床最大量，與中央協調設立第2家應變醫院。

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(中時 )

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