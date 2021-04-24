4月底財運最旺的3大生肖出爐囉！搜狐網命理專欄分享，生肖羊、虎以及鼠的人在4／24～4／27期間將萬事皆順，進入5月後更會求財得財，求勢得勢，注定形勢一片大好，富貴多金。

▍1.生肖羊

屬羊人擁有菩薩心腸，待人相當溫和，在4／24～4／27期間運勢不俗，萬事皆會順順利利，接下來進取心十足的屬羊人在工作上將會更有想法，加上正是轉運的大好時機，如果能夠好好把握，則容易獲得貴人的指點，不但財運暴漲，地位也會跟著提升，有機會握住手中權力大富大貴。

▍2.生肖虎

屬虎人在4／24～4／27期間運勢走高，接喜納福大發橫財，進入5月後會出現貴人幫助，出門撞財神驚喜連連，想買房買車都有機會，注定財源廣進好事不斷，在職場上，屬虎人左右逢源，事業可望一飛沖天，賺得金缽滿盆惹人羨慕。

▍3.生肖鼠

屬鼠人在4／24～4／27期間有3大吉星保佑，因此在4／24～4／27期間會有橫財好運圍繞，財運旺到底，鈔票堆成山，如果做生意會非常順利，堪稱是天之驕子，可以接財傳遞好運。

(中時新聞網)