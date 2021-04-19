4月進入尾聲，運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，本周生肖屬鼠、牛、虎、兔、豬的人運勢特別旺，有貴人相助，賺錢變得輕鬆順利，同時福氣滿滿，成為大家羨慕的幸運兒。

▍1.生肖鼠

屬鼠人周五「六合」，財富收入會因事業的帶動而有所提高。頭腦靈活創意多，容易遇到伯樂，前途無量。優秀的屬鼠人容易交得一些志同道合朋友，因而常有貴人在身邊指明職場道路，帶來升職位，漲薪水的機會。

▍2.生肖牛

屬牛人周一「三合」，周四「六合」，身邊助力多，生活中快樂無比，財運高升，貴人會帶來發財的好消息，好好把握就有不錯的收穫。有前輩貴人提供展示才華的平台，大放異彩，成為上天的幸運寵兒。

▍3.生肖虎

屬虎人周二「三合」，周三「六合」。工作順利，努力有成，應好好把握。家人、朋友、身邊人都是貴人，能帶來許多福氣，喜事不斷。幫扶運勢強，獨特的想法獲得領導認可和讚揚，有望升職加薪。

▍4.生肖兔

屬兔人周二「六合」，周三「三合」，生活中會有貴人出現，可能是親人也可能是朋友。財富運勢好，周二、周三還會有意外偏財到來。財富入帳的同時也收穫了美好的愛情，溫柔善良的屬兔人周四有「紅鸞」桃花入命，單身者有機會談戀愛。

▍5.生肖豬

屬豬人本周做什麼都順利，心情大好，周六「六合」，周日「三合」，財星入庫。上班者得貴人指引會一鳴驚人，讓人刮目相看。經商者有朋友照顧生意，客似雲來，錢財輕鬆落進口袋。屬豬人對未來充滿希望，自信滿滿。

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(中時新聞網)