凍齡的美貌是不少女性最追求的目標，但隨著歲月變遷，生活節奏和壓力的影響，再青春的容顏都可能老去。搜狐網命理專欄點名，生肖虎、兔以及猴的女性最好命，不僅身體健康，擁有天生麗質的美貌，更是越活越年輕的不老女神。

▍1. 生肖虎

屬虎的女人天性活潑，魅力十足，她們個性謹慎樂觀，活得瀟灑又內外兼修，其一生受「天禧」照命，總是精力充沛，加上她們注重養生、懂得舒壓，在生活中很能活出自己，在工作中則保持平常心，隨性的個性能造就出不老的容顏，不僅命好婚姻順，而且長壽又健康。

▍2. 生肖兔

屬兔的女性性格溫順單純可愛，異性緣頗佳，不僅受女性們喜愛，更受男性們呵護。其一生得「三台」吉星耀命，一生心態平和，不喜爭鬥，內在和諧，而外在也非常美麗，她們是天生的樂觀派，自然得青春常駐，長壽健康，因此被譽為不老女神。

▍3. 生肖猴

屬猴的女性古靈精怪，聰明可愛又善解人意，常常得到貴人庇佑及異性追求，其一生得「紅鸞」星動，人緣極佳，不僅在困難之時能得到幫助，而且在上升之時還能得到助力，一輩子婚姻幸福美滿，事業平順興旺，不愁吃穿，樂觀向上，所以青春常在魅力四射。

(中時新聞網)