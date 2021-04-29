美女醫生王彥文就讀高醫大醫學系時，出眾美貌被網友轉發到PTT表特版，被網友讚賞有像韓國女神李英愛，後來上節目《康熙來了》再度驚艷全場，受封「台灣最美女醫師」，但她曾在孕期體重暴增到84kg，透過3招才恢復窈窕體態。

王彥文不只有張明星臉，還有176cm的模特兒身材，從事醫美門診的她，常常會有人指名要整得跟她一樣，或是想當媒人介紹男朋友，但王彥文早在8年前就嫁給初戀學長、同為醫生的廖昶筌，夫妻倆育有3個寶貝兒子，家庭生活幸福和樂。

根據《TVBS》報導，王彥文自曝易胖體質，懷孕時體重都會飆升到8開頭，人生顛峰為84kg，產後靠著熱瑜伽、重訓和低碳飲食才慢慢瘦回纖細體態，她表示隔餐肚子餓或想小酌前都會喝蛋白粉，既補充到能量、熱量又不會太高；至於皮膚保養，王彥文會選2-3種好吸收的產品，忙錄時直接敷凍膜，夏天選擇酸類保養品，冬天則挑保濕型精華液和乳霜。

王彥文和老公結婚8年、交往16年，被問到如何替感情保鮮，她透露常懷感恩的心，不管對方幫忙做多小的事，或是出門前都會擁抱、親一下，「剛開始比較困難，但你建立了這習慣就會一直維持。」

網友看到王彥文的廬山真面目，忍不住大讚：「真的好漂亮啊～這基因太優了吧！又高又美又會念書！」、「看起來好有氣質」、「比明星還漂亮有氣質，重點是又高瘦，真的沒話說」等。

(中時新聞網)