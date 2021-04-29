台灣國道如今已全面電子化，跟服務員「一手交錢、一手交收據」的畫面只能成為追憶，但在對岸，仍有著許多「公路收費員」，天天在交通樞紐處服務著，其中，湖南省湘西地區某收費站，有位以姣好面貌、親切態度走紅的員工彭莉琴，被封為「最美收費員」，許多民眾千里迢迢開車到開處，只為見伊人一面。

綜合陸媒報導，收費員彭莉琴今年31歲，出身湖南省湘西土家族苗族自治州，她2017年9月開始在湖南高速集團收費站服務，不僅收過路費，也給司機們準備補給品，據悉夏天會準備西瓜、冬季煮好熱熱的餃子，逢年過節還會端出應景點心，老司機們都認識她，大讚彭莉琴人美又貼心，根本是仙女下凡。

彭莉琴受官方邀約拍攝家鄉旅遊推廣短片。(翻攝自彭莉琴微博)

近日彭莉琴受官方邀約，為家鄉拍攝旅遊推廣短片，只見她換上苗族傳統服飾，細細地介紹當地交通建設及家鄉的轉變，露出甜甜的笑容，歡迎民眾到她的家鄉遊玩，影片曝光後，在網路上掀起不小的迴響，而有網友表示這不是彭莉琴第一次出名，她在2018年曾給困在大雪中的司機送上熱米粉，一旁的民眾記錄下這溫暖的時刻，彭莉琴當時被讚是天使般的好女孩，因此爆紅。

彭莉琴如今擁有600萬追蹤數，堪稱人氣網紅。(取材自彭莉琴微博)

而經過這兩年，彭莉琴的抖音、微博已經有超過600萬追蹤數，已經不是普通的收費員，堪稱人氣網紅，彭莉琴也坦言有多家公司想找她簽約出道，但被她全數婉拒，她表示知道這樣能很快地賺大錢，但是「一個人做事不能忘記自己的初心」，如今她還是留在最喜歡的高速公路上，跟其他同仁一樣，一天在收費站工作8小時、一個月輪休8天，但表示會好好利用社群平台，跟粉絲們介紹家鄉的一切。

(中時新聞網)