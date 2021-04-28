香港女團Twins成員阿嬌（鍾欣潼）擁有一張令人羨慕的盛世美顏，然而她近日就疑似胖到了人生新高度，日前大陸綜藝節目《怦然心動20歲》曝光最新預告，預告中阿嬌胖到沒脖子的模樣就引發網友熱烈討論，震驚為何她會突然胖這麼多！？
大陸節目《怦然心動20歲》近日曝光最新預告，影片中阿嬌侃侃而談與日本男孩的初戀，更分享男女感情觀，「男生談過多少戀愛，可能1次他會說5次，會把事實加倍。」還表示若能回到20歲，會對自己說「好好做人」，逗得全場爆笑不斷。
然而大部分網友看到這支預告，就忍不住被阿嬌明顯發福的身影吸走目光，紛紛震驚留言「是生病了嗎」、「對比旁邊的寧靜更明顯」、「有點誇張了，脖子也沒了」、「這像腫，是不是吃什麼藥了」、「五官真好胖，胖了還是美」、「如果不是健康原因，突然胖成這樣真的有點離譜了，一個明星總要點基本素養吧」。
然而她的好友兼Twins搭檔阿Sa（蔡卓妍）今晚出席電影《感動她77次》首映，被問到阿嬌上大陸節目暴肥一事，據東網報導，阿Sa回應最重要的是健康，還透露先前阿嬌就有荷爾蒙失調的問題，更不會特意關心對方給壓力，直言健康快樂才重要。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。