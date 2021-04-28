香港女團Twins成員阿嬌（鍾欣潼）擁有一張令人羨慕的盛世美顏，然而她近日就疑似胖到了人生新高度，日前大陸綜藝節目《怦然心動20歲》曝光最新預告，預告中阿嬌胖到沒脖子的模樣就引發網友熱烈討論，震驚為何她會突然胖這麼多！？

大陸節目《怦然心動20歲》近日曝光最新預告，影片中阿嬌侃侃而談與日本男孩的初戀，更分享男女感情觀，「男生談過多少戀愛，可能1次他會說5次，會把事實加倍。」還表示若能回到20歲，會對自己說「好好做人」，逗得全場爆笑不斷。

阿嬌上節目預告，發福身材引發網友關心。

阿嬌身材走樣，對比一旁的女星寧靜更是明顯。(取自優酷YouTube)

然而大部分網友看到這支預告，就忍不住被阿嬌明顯發福的身影吸走目光，紛紛震驚留言「是生病了嗎」、「對比旁邊的寧靜更明顯」、「有點誇張了，脖子也沒了」、「這像腫，是不是吃什麼藥了」、「五官真好胖，胖了還是美」、「如果不是健康原因，突然胖成這樣真的有點離譜了，一個明星總要點基本素養吧」。

然而她的好友兼Twins搭檔阿Sa（蔡卓妍）今晚出席電影《感動她77次》首映，被問到阿嬌上大陸節目暴肥一事，據東網報導，阿Sa回應最重要的是健康，還透露先前阿嬌就有荷爾蒙失調的問題，更不會特意關心對方給壓力，直言健康快樂才重要。

(中時新聞網)