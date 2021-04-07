一名女網紅在個人IG上發限時動態喊「好想要」，並公開詢問「有人要來救火嗎？」接著又發一則限動說「沒人來救火是不是？我現在帶熊貓外送上我房間」，沒想到下一秒女網紅真的PO出和熊貓大哥靠在一起的合照，照片曝光讓眾多網友暴動。不過事後有網友發現，該帳號是某個第三性網紅的帳號之一，揭穿其實他是男的，只是藉此來騙更多網友追蹤他。

這名網紅時常在IG貼出性感火辣的照片，從他的個人頁面可見有許多露胸、露臀的性感清涼照，擁有10多萬的粉絲追蹤。該網紅4日晚間突然發限動寫道「我現在在西屯，我好想要，有人要來救火嗎？」接著另一則限動又PO出熊貓外送員的照片說「沒人來救火是不是？我現在帶熊貓外送上我房間」。

一名女網紅在個人IG上發限時動態喊「好想要」，並公開詢問「有人要來救火嗎？」接著又發一則限動說「沒人來救火是不是？我現在帶熊貓外送上我房間」。(組圖/截自IG)

擁有10多萬粉絲追蹤的網紅，PO出和熊貓大哥靠在一起的合照。(組圖/截自IG)

煽動的文字已經引起不少網友關注，沒想到下一秒更勁爆，該網紅貼出與一名戴口罩的男子依偎在一起的合照，上面還特別用黑底白字標註「熊貓大哥」，想證明他真的帶男外送員上樓。照片曝光後，讓不少網友暴動，狂喊「我要轉行跑熊貓了！」、「熊貓的春天」，還有網友回「新竹熊貓覺得羨慕」。

不過事後有眼尖網友發現，這個帳號其實是某知名第三性網紅的帳號之一，還說該網紅不只一個帳號，都是用來盜圖、騙追蹤，消息一出讓不少粉絲心碎，直呼「拜託不要！」、「網紅就是想要紅，真的很多招數」。

(中時新聞網)