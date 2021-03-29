一名女網友表示，在家時習慣全裸，不料竟有人跟房東檢舉她常裸體跑來跑去，女網友一氣之下公布房間平面圖，質疑她的房間明明在死角，如果沒有刻意走過來，別人根本不可能看到，強烈懷疑她的房間可能被裝了針孔攝影，讓她感覺超級無敵噁心。

原PO在網路論壇《Dcard》表示，有人跟房東檢舉她裸體在租屋處跑來跑去，原PO雖然坦承自己在家時會裸體，但並沒有沒有跑來跑去，只有乖乖待在房間裡，沒想到竟然會被投訴，而且她平常沒穿衣服的時候，都在床上跟書桌，還有浴室和床之間的角落，而且她的房間位於死角，如果沒有刻意走過來，根本就看不到。

女網友公布租屋處的房間平面圖，質疑她的房間明明在死角，為何會被別人看到。(圖/截自Dcard)

原PO指出，她爾為了通風會打開房門，但最近發現有一個女生常常在她房門口探頭探腦，不知道是哪一間的房客，而且也有其他住戶反映有一樣的感覺，原PO說已經有好幾次，那個女生直接站在她房門口，可以清楚感覺到她的影子，不知道她到底要做什麼。

原PO說會知道她裸體在房間的只有她朋友，強烈懷疑有人在她房間裝了針孔攝影才會看到她裸體，一想到就令她覺得超級無敵噁心。貼文一出引起熱烈討論，網友紛紛回應「好噁，偷窺還舉報是什麼心態」、「好扯！要不要裝個監視器？」、「以後鎖門吧，感覺是偷窺狂+道德魔人」。

不過也有網友勸說，自己在外租屋也要注意安全，若想開門通風就不要裸體了，以免真的有不安好心的壞人闖進去，「還好是被女生看到」、「如果真的喜歡偷看你，才不會跟房東投訴」；還有網友歪樓留言「妳住哪？我決定搬過去算了…不會檢舉妳的」。

嚇！女子盥洗驚見偷窺狂 衣衫不整躲後院

(中時新聞網)