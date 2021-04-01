女網友的葡萄乾結成一大塊，不知道該怎麼分開，網友解答全都歪樓。(圖／Costco好市多 商品經驗老實說)

美式賣場好市多商品多、份量大，又有經常性折扣，是許多家庭的最愛，其商品討論的臉書社團人數更是突破150萬人。近日一名女網友PO文求救，表示自己在好市多買的葡萄乾，回家才發現全部黏成一團，不知道怎麼解開，而網友的回答讓社員全笑翻了。

女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》PO文「有人可以教我一下如何解開葡萄乾嗎？」，透過照片可以看到，原來原PO買的葡萄乾「團結力量大」，全部黏成一團，變成一大塊葡萄乾，原PO無奈詢問「到底如何處理才不會黏一起？」，更表示「經過嚴重敲打後，它們還是緊緊的黏一起」，才會PO文求救。

原PO開封後放到冷藏保存，沒想到葡萄乾「團結力量大」黏成一大塊，讓她哭笑不得。(圖／Costco好市多 商品經驗老實說)

照片曝光後，超過2000人留言，但幾乎沒人認真解答，全部歪樓：「葡萄乾.rar」、「筷子戳一個小洞，然後開始挑撥離間」、「可以插上鐵棍跟沙威瑪一樣做法」、「建議放冷凍庫，結冰之後拿鐵鎚直接敲碎」、「直接打成果汁比較快」、「團結力量大的概念嗎XD」、「放點感情撫摸，就會軟化了」、「我以為是紫米飯糰」、「這根本惡魔果實吧」、「加點潤滑油試試看」、「有聽過著折筷子的故事嗎？爸爸說團結就不會被欺侮」。

也有少數人正經回應：「放室溫久一點，就會散了」、「我們做生意，葡萄乾從來沒在冰的」、「可以放電鍋蒸一下，但之後保存就要注意了」、「吹風機吹一下看看」、「放回袋子裡，用手輕輕撥開，不要用力捏哦」。

(中時新聞網)