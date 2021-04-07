美國總統拜登上月底提出近2.3兆美元大基建計畫，其中將提高企業稅至28%當作預算來源，引發市場熱議，亞馬遜（Amazon）執行長貝佐斯（Jeff Bezos）卻發聲明，表態支持拜登增加企業稅。貝佐斯四度蟬聯富比世全球首富之位，照理來說其掌管的科技巨頭應該貢獻不少稅收給美國聯邦政府，但根據資料顯示，亞馬遜在2017~2018 年不僅不用繳稅，還退了不少稅額。

拜登透露將提高企業稅補充大基建計畫的預算來源同時，也在擬定一份全球攻企業稅協議，希望全球將最低企業稅從10.5%提高到21%，美國財政部長葉倫也正試圖說服G20採用全球企業最低稅率制度，原因是避免大型跨國企業逃漏稅的問題。

美國前總統川普於2017年將企業稅35%下修至21%，帶動美國金融市場以及企業投資環境火熱發展，其中科技巨頭包括亞馬遜等也受惠於這波降稅優惠。至於這次拜登加稅，也點名亞馬遜利用各種漏洞，以逃避繳納所得稅。

貝佐斯發出聲明稱，亞馬遜長期關注基礎建設計畫，並也支持提高公司稅率，同時也認為公司稅率上修是需要各界的讓步，期待政府與國會能夠找到其中的平衡點，以維持美國一直以來的領先地位。

根據亞馬遜前幾年的紀錄，2019年亞馬遜市值翻至近8000億美元，雖然僅是當今的一半，美國智庫「稅務及經濟政策學會」（Institute on Taxation and Economic Policy，ITEP）當時發布報告指出，亞馬遜從2017~2018年都不用繳稅給聯邦政府，當時亞馬遜的美國獲利從56 億美元翻至112 億美元。

美媒《財星》更是報導，亞馬遜還通報1億多美元的聯邦政府退稅金額，等於實際上該公司的聯邦稅為負1%。不過，亞馬遜在2011~2016年的聯邦所得稅為11.4%，主要是在川普時代大減稅，以及透過亞馬遜專業避稅專家在地方、州、聯邦政府透過各種優惠補助，以及稅法漏洞，讓這家科技巨頭反而賺愈多卻愈不用繳稅。

這也導致川普當時時常發推文痛批亞馬遜，甚至是民主黨的參議員桑德斯（Bernie Sanders）也砲轟避稅行為。亞馬遜當時打算在紐約市的長島市（Long Island City）設立總部，獲得可以大幅減稅的資格，但引來市民不滿，迫於民意與政治壓力，亞馬遜放棄在紐約市擴張據點。

不過，這些科技巨頭在去年美國總統大選，相當支持美國民主黨，雖然過去4年享受共和黨的減稅紅利，民主黨議員提出反壟斷法草案，打算讓這些過大的矽谷科技公司被歸納在美國政府底下監管，主要是川普時代許多限制移民政策，讓這些公司的高科技人才難尋，以及貿易戰帶來的損傷，期待拜登上台可以重迎歐巴馬時代，以及跟矽谷科技人立場大相逕庭的共和黨價值觀說再見。

(中時新聞網)