家中有新生命誕生時，都會訂滿月蛋糕或油飯分享喜悅。近日一名女老闆表示，一名客人將滿月蛋糕遺留在店裡，因此變成員工的早餐，「雖然我不認識妳，也不認識妳爸爸媽媽，妳要平安健康長大哦！」貼文曝光後，湧入上萬網友留言「希望寶寶平安長大」，寶寶的父母也在貼文底下現身感謝原PO愛惜食物，也謝謝大家對寶寶的祝福。

該名女老闆上周五（２日）於臉書社團《爆廢1公社》指出，昨日不知道哪一名客人將滿月蛋糕遺忘在店裡，因不知道該如何聯繫失主，蛋糕放了兩天仍沒人上門找回，就變成員工們的早餐，她分享滿月蛋糕照片說道，「親愛的謝伃喬（寶寶名字），雖然我不認識妳，也不認識妳爸爸媽媽，妳要平安健康長大哦！我想這是老天給的緣分吧！」

貼文曝光後，湧入1.6萬網友留言祝賀，「祝福寶寶平安長大」、「笑容好可愛喔！希望寶寶平安健康長大」、「祝福伃喬，彌月之喜」；但留言中也有部分人認為，撿到遺失物品應該貼公告找回失主，擅自的將客人遺落的蛋糕，「真的很不應該」。

寶寶的爸爸也現身回應，除了感謝原PO珍惜食物外，也謝謝每位祝福的網友。（圖／翻攝自爆廢1公社）

沒想到貼文意外釣出伃喬的爸爸回應，「每天我都要求喬喬喝奶要認真、要全部喝光光」，並謝謝原PO親身示範愛惜食物的美德，謝謝每一位留言的祝福，更感謝粗心遺落蛋糕的好友，「讓我們剛滿月的喬喬受到這麼多人的關愛」。

(中時新聞網)