超前部署畢業季餐飲商機，台北喜來登大飯店宣布自5月1日至9月30日於宴會廳推出「乘風逐夢」謝師饗宴，彌補受疫情影響錯過的同窗相聚時刻，主打千元有找的西式自助餐每位900元、與星級菜色道道澎拜的中式桌席，每桌13,900元起，標榜讓同學得以優惠超值價格感謝老師，除在獨立寬敞的廳堂空間，搭配高級燈光音響設備、投影機及麥克風等增添歡樂氣氛，亦可加購自助KTV歡唱、啤酒暢飲等炒熱氣氛又助興。

台北喜來登飯店為鼓勵學子們提早下訂，5月30日前預付另享早鳥禮遇，中式桌席每桌贈送精選紅酒兩瓶，西式自助餐享冰淇淋乙杯，更祭出「師生慶祝，喜來登加碼付」，自助餐訂席達40位即享1位免費，滿80人享2位免費優惠，以此類推。拍照留念是每場謝師宴的重點，訂席達最低保證人數，加碼送上免費使用打卡背板及拍照道具，專案皆需另加一成服務費。

台北喜來登座落於捷運善導寺站，距離台北車站、西門町、華山文創園區等，搭乘捷運10分鐘內即可抵達，熱鬧便捷的周邊環境，聚餐後同學續攤、逛街更是便利。今年謝師專案由宴會廳主廚精心規劃中西饗宴，深受學生族群喜愛的「西式自助餐」推出7大美食區，引領味蕾食尚偽出國，清爽的威尼斯涼拌海鮮盤、加州水蜜桃洋芋沙拉、歐式冷肉拼盤等沙拉吧揭開序幕，配上經典法式洋蔥湯、手工香料麵包、專人現切主菜「爐烤美國肩胛牛排」、米蘭蔬菜燜燉羊膝、爐烤特製BBQ豬肋排等，以及紐約起士蛋糕等美饌，於歡欣氣氛中和同學一起舌尖遨遊列國。

「中式桌席」嚴選頂級食材入菜，菜色升級不漲價，十道式中式料理每桌10位13,900元，「龍蝦迎賓彩蝶盤」集結新鮮龍蝦沙拉、涼拌海蜇絲等五樣豐富開胃菜，富含膠原蛋白的「花膠八寶佛跳牆」與「養生山藥燉全雞」、北海道明太子焗烤「奶油起司海皇蝦」，烏參與鮑魚珍饌「蠔皇鮑甫燒烏參」、入口即化的「紅酒蓮子燒腩排」等，為師生留下美好回憶。

(工商 )