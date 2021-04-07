不少父母都會拍照記錄親子時光。一名男子將寶寶趴在自己身上睡覺的照片傳到家庭群組，結果太太一看到急忙打電話要他刪掉，氣急敗壞的說照片讓群組其他人看到很不好意思，男子掛電話後仔細看照片才發現「誤會大了」，原來太太把兒子的腳物看成生殖器，照片曝光後，不少網友也都笑了，直呼「真的好粉嫩」。
原PO 3日在PTT笨板發文表示，日前剛升格人父，還沉浸在喜獲麟兒的喜悅中，因此頻繁地在家庭LINE群組分享寶寶的照片，給爸媽及岳父岳母解思孫之情。某日下午他接到太太打來的電話，急急忙忙地要他刪掉寶寶的照片，「欸你剛剛怎麼會傳那種照片，趕快刪掉，讓親家公、親家母看到很不意思。」
太太的一席話令他相當納悶，他打開照片再三檢查才發現當中有「玄雞」，原來趴睡在他身上的兒子，小腳丫的位置就放在自己的褲頭上，猛然一看誤讓太太以為他露鳥，他笑稱「不就是一張與兒子午睡的照片嗎？拜託媽媽妳不要這樣破壞天倫照好嗎？」
貼文曝光後，不少網友紛紛歪樓回應，「你媽看錯以為你露GG」、「真的很像」、「看起來超粉嫩的」、「你難道不知道老人家眼力不好，很容易眼花嗎？」、「笑死！誰GG那麼粉嫩」、「你有在保養喔！粉嫩雞」、「本來覺得照片很溫馨，結果被大家這麼一搞，真的越看越歪」。
(中時新聞網)
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