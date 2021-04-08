大陸女星范冰冰2018年捲入「陰陽合同」逃稅風波後，重創演藝事業，雖然這幾年積極拚復出，仍被大陸官方貼上「劣跡藝人」標籤，不過時尚資源仍雄厚的她，現重心多放在時尚代言和雜誌拍攝上，近日她替雜誌拍攝封面，挑戰一人分飾三種不同年齡層的美麗，令網友驚艷不已。

范冰冰這次分別演繹三個年齡階段的美麗，粉色少女嬌媚可人，黑髮輕熟女美艷自信，白髮老婦雍容典雅，她把完全不同造型的魅力，展示的淋漓盡致，讓網友都眼前為之一亮。

范冰冰化老妝拍雜誌封面，依舊美麗。(圖／翻攝自精品購物指南微博)

范冰冰展現三種不同年齡階段的魅力。(圖／翻攝自精品購物指南微博)

尤其范冰冰戴上白髮，畫起皺紋、雀斑的老妝，還是一樣氣質出眾，讓網友都驚呼「還是依舊光彩奪目」、「魅力無限」、「老了還這麼美正常嗎？」而范冰冰也替20歲、30歲和未來的自己分別下了註解。

20歲時對任何事都充滿好奇，是勇敢又無畏的；30歲的時候生活過得很强烈，不過是工作還是感情方面；而在未来，她希望能有更多的分享，分享給粉絲，或是喜歡或不喜歡的人，感受到自己被需要和被分享的狀態。

本來是大陸一線女星的范冰冰，卻因逃稅風波聲勢大不如前，但她仍用正面態度面對，「生活當中本來就會遇到很多困難，當來臨的時候，只有發生事情和解決問題，要欣然接受，用最好、最正能量態度釋放善意」，似乎也是在述說過去這段時間她的真實想法。

(中時新聞網)