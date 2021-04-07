「沒想到我會成為受害者」。一名女大生透露，半夜突收到陌生男子傳Instagram訊息，點開後發現，自己之前拍的泳裝照片竟變成裸體照，她嚇得趕緊封鎖對方，據了解，對方應是使用名為《DeepNude》的App變更照片內容，即使該App已下架，仍被不少有心人士破解。

原PO昨（6）日於論壇《Dcard》發文指出，半夜睡不著意外發現IG的小盒子（聊天室）突有一名陌生男子發送訊息，好奇點開發現對方傳了一張只能觀看一次的照片，畫面中主角就是她，她震驚的表示，該張照片本應該是在海邊穿泳裝的樣子，但卻直接變成裸照。

陌生男子傳送只能觀看一次的照片，令她相當害怕又無助。（圖／翻攝自Dcard）

她害怕地趕緊封鎖對方，雖然裸露的身體不是自己的，但仍覺得噁心又恐怖，「我能怎麼辦？我也沒有證據可以訴求法律」，平時只是把IG當成心情抒發的管道，眾多照片只發過那張泳裝照，「就怪我把帳號設成公開嗎？」

貼文曝光後，不少網友也相當憤怒，「真的好可怕」、「真的好變態」、「就算不是自己的身體，可是也很怕被轉到網路」、「真的好噁心，快檢舉他」。

據了解，讓照片一秒變裸體是一款名為《DeepNude》的App，在2019年推出後，就被封為「全世界全球最邪惡無恥的App」，只要將女性的照片放入後，就會自動轉為裸體照，儘管該App已下架，但仍被不少有心人士下載或破解。

(中時新聞網)