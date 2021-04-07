一名女子大手筆花2萬元一次狂訂多家外送，不料拿到餐點後不但沒吃，還拿來狂灑在她租屋處的公寓走廊及電梯，整層樓都被食物噴到慘不忍睹、湯汁流滿地，被隨後送餐的外送員拍下。從照片中可見，滿地都是被倒出的食物、飯盒、餐具，連牆壁都被沾上紅色汁液，彷彿被轟炸過，畫面超驚悚。

南韓天安市一名女子，訂購了100萬韓元(約台幣2萬元)的食物，結果竟然不是用來吃的，她用信用卡結完帳後，將餐點拿到公寓走廊及電梯狂灑，餐盒內的食物全被倒出。由於女子不只訂一家外送，後來送到的外送員見狀，將現場慘狀拍下並報警處理。

女子至少訂了10袋的外送食物，公寓走廊地上堆了超過10個冰淇淋外盒。（圖／截自臉書천안 대신전해드려요）

照片被轉貼在臉書粉專《천안 대신전해드려요》，從照片中可見，女子至少訂了10袋的食物，結果全潑在公寓樓梯間及電梯內，滿地的拌飯、泡菜鍋、漢堡、飲料等食物，地上還堆了超過10盒的冰淇淋外盒，畫面驚人。

貼文一出，瞬間湧入上千則留言，網友紛紛回應「好可怕」、「這麼餓？」、「壓力太大嗎？」、「100萬韓元不如拿來買漂亮的衣服和鞋子，然後出去逛街」、「好浪費」、「應接受治療」。

南韓《東亞日報》報導，事發後，屋主已請清潔公司將現場清理乾淨並恢復原狀，據了解，該名女子疑似有憂鬱症，外送員見狀後打電話報警，但警方到場後，女子並未應門，後來是由119救難人員破門而入才將女子帶離，後續已交由警方處理。

(中時新聞網)