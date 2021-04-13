財政部台北國稅局表示，110年1-2月期統一發票已於3月25日開獎，屬台北市營業人開立統一發票，有5張中1千萬元特別獎、1張中200萬元特獎及17張中100萬元雲端發票專屬獎。

本期台北市營業人開立統一發票有23張中100萬元以上大獎，其中雲端發票就占了22張，為鼓勵民眾使用載具儲存雲端發票，自110年1-2月期起，雲端發票100萬元專屬獎由15組增加至30組、2千元獎由1.5萬組調增為1.6萬組，加上60萬組500元獎，每期雲端發票專屬獎總獎金高達3億6,200萬元。

民眾消費時只要持載具（如手機條碼、悠遊卡、一卡通等），「嗶一下」不列印出紙本發票，除可對一般獎項外，還多了一次「雲端發票專屬獎」的中獎機會，中獎機率大幅提升。

此外，財政部推動統一發票兌獎多元服務措施，民眾下載「統一發票兌獎APP」並設定領獎匯款帳戶，中獎人就可享受免貼印花稅票及24小時兌領獎之服務，可謂一舉數得。

國稅局進一步指出，依統一發票使用辦法第7條之1規定，境外電商銷售電子勞務予境內自然人應開立雲端發票交付消費者，財政部爰以消費者向境外電商註冊登記留存的電子郵件信箱作為消費者儲存雲端發票之載具。

本期境外電商開立之雲端發票，有1張中1千萬元特別獎，3張中雲端發票專屬百萬元獎。

消費者持有境外電商開立之雲端發票幸運中獎時，如已將向境外電商登記留存的電子郵件信箱作為載具並歸戶至手機條碼者，可下載使用「財政部統一發票兌獎APP」兌領中獎獎金。

若尚未進行歸戶，電子發票整合服務平台將會寄送中獎通知信至消費者電子信箱，可點選該信之連結，平台將發送一次性密碼至消費者電子信箱，民眾可在48小時內持該密碼於四大超商多媒體服務機列印中獎電子發票證明聯，於領獎期限內至兌獎據點領獎。

(工商 )