「瓊瑤女郎」陳德容以一雙水汪汪大眼睛、清新氣質成為著名的玉女掌門人，同時，46歲陳德容也是著名的美魔女代表，不過近日陸網卻突然瘋傳一段影片，是陳德容受訪時表示自己保養得很好，如果叫她去演媽媽，對她來說是奇恥大辱，影片引發網熱議，對此，陳德容也親上火線還原真相。

陸網昨（30日）瘋傳一段陳德容受訪影片，她表示，不會想演媽媽、奶奶的角色「如果說我保養得這麼好，再要我演一個大孩子的媽，對不起，那就是說死都不會接就對了」，陳德容接著並表示：「我覺得對我是奇恥大辱」。

微博娛樂全文。（圖／取材自微博娛樂微博）

陳德容這一段影片引發網熱議，微博還以「陳德容稱演媽媽對她來說是奇恥大辱」登上熱搜榜，對此，陳德容經紀人則親上火線還原受訪真相，表示陳德容並非排斥演媽媽，主要是要看劇本和角色的設定，而陳德容也早在20多歲時就曾演過媽媽的角色，強調影片只是擷取其中的片段，而不是完整原意。

其實陳德容當年以瓊瑤系列作品《梅花烙》、《一廉幽夢》紅極一時，成為瓊瑤女郎代表，擁有一雙水汪汪大眼睛、清新氣質的陳德容，還因此受封「玉女掌門人」的美名，而保養得宜的陳德容，完全沒讓歲月在身上留痕跡，儘管已46歲仍擁有少女般外貌和纖細身材，絕佳狀態相當不科學。

(中時新聞網)