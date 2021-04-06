2019年底一波突如其來的新冠肺炎（COVID-19）疫情，推動了全球產業數位轉型。台灣得利於疫情管控得宜，相對來說人們的生活受限程度不高。但這會否影響台灣企業數位轉型的程度？微軟藉由Teams四週年的契機，揭開「工作趨勢指數」（World Trend Index）的台灣地區數據，讓企業更能了解當前台灣與海外企業在數位轉型上的不同，並且了解應該如何部署，增加企業競爭力。

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Microsoft 365事業部營運暨行銷事業群副總經理 朱以方在今日活動中分享了先前為公布「工作趨勢指數」中關於台灣的數據。依據報告，他指出未來「彈性工作模式將會持續」，以及「混合工作模式時代來臨，人才無所不在」的趨勢。

雖然台灣因為疫情相對其他國家輕微很多，台灣並沒有封城因此需要在家辦公、小孩需要在家上課等需求，但是因為不少台灣企業也與國外企業有所合作，或是為了預防疫情，也有不少企業提前演練遠距工作的模式。微軟2021工作趨勢指數報告中，台灣有66%員工希望在疫情後仍舊保持遠距辦公的選項（對比全球為73%），且有52%台灣企業主傾向在疫情後重新設計辦公室空間，來應對疫情後的混合辦公模式（相對全球是67%）。也就是說，台灣疫情相對穩定，調查報告顯示的數據跟全球數據並沒有相距很遠。

由於發現疫情後彈性辦公的模式會持續發生，微軟工作趨勢指數發現，這將會讓台灣企業也需要直接面臨全球企業對人才的競爭。調查發現，有53%台灣員工會由於遠距工作賦予的彈性而計畫搬家（對比全球46%）；有45%台灣員工表示他們考慮在今年離開現任雇主（對比全球41%)、Z世代（20-30歲用戶）則有64%表示他們考慮在今年離開他們的現任雇主（對比全球54%）。微軟指出，台灣企業雖然免於受到嚴峻疫情衝擊，但相對也影響台灣企業數位轉型的程度。為了與全球企業競爭人才，提前在數位工具上進行部署，提升企業數位化的程度也十分關鍵。

因疫情影響，全球視訊會議以及團隊遠距協作的需求大增，有不少可提供類似功能的服務在疫情下更為興起，包含Zoom、微軟Teams等等。朱以方指出，Teams當初以提供視訊會議功能為主，但因疫情推動的需求，持續新增新功能，已成為當下頗為流行的團隊協作工具。近期Teams已經提供「在一起模式」、套用背景、分組討論、共同協作白板等線上會議功能。

除了使用微軟Teams內建的功能，當前平台上還有超過700個第三方應用程式，包含投票、Slido、Kahoot、抽籤等功能；此外，也可以整合Dynamic 365的Power Apps、Power Automate以及Power BI等工具，甚至自行開發專屬的應用程式，來更全面滿足企業的獨特需求。

微軟團隊也事先預告，Teams預計在未來將會很快推出「動態視窗」功能，來優化會議介面的排版方式；View Switcher則可以在多種顯示模式中快速切換，符合會議不同階段的需求；另外，也將推出Presenter Mode，來進一步將報告者的模樣與投影片整合，以更豐富多元的呈現簡報。

朱以方指出，疫情不僅推動了全球企業數位轉型，駭客活動也相當猖獗。他特別強調，Microsoft Teams面對資安、合規性以及隱私都有完整的承諾，包含保護視訊會議隱私、保護使用者身份與帳號，也提供資料加密來抵擋網路安全威脅，此外也符合超過九十項法規與產業合規標準。對於關心用戶與自身隱私、資料安全性等層面的企業來說，是十分關鍵的承諾與資訊。

(科技)