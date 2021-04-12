企業幸福不幸福，大多從提供員工的培訓、升遷制度、薪資福利來評估。根據1111人力銀行調查，有接近8成的上班族對於任職的企業感到不滿，其中對於制度面包括薪酬/升遷/福利不滿的上班族比例最高有(32.36%)，若要對自己任職於企業是否感到光榮來打分數，4成8上班族給出不及格的分數，職場榮譽度的平均分數也只拿到56分，可見公司是否能永續發展，也是員工久任的重點原因之一。

台灣市佔率第1的租賃業龍頭中租控股，即使在疫情當下仍交出亮眼成績，2020年獲利較前1年成長9%。除了績效亮眼，2021年，中租在「社會」、「環境」與「公司治理」等領域獲國內外多項評比肯定。今年更榮獲2021永續年鑑（The Sustainability Yearbook）全球「綜合性金融服務」產業中的「最佳進步獎（Industry Mover）」，可見中租控股對於推動企業永續發展的決心。

中租一直將同仁視為公司最寶貴的資產，提供優渥的薪資制度，除了年節、分紅、激勵獎金外，福利囊括電影欣賞、按摩服務、餐費補助、專任護理師、定期健檢、子女教育獎助金、托育服務、父母醫療補助、企業家庭日、多元社團活動等，間顧同仁身心靈健康。

中租重視同仁成長，擁有完善的訓練體系，也提供各式補助，包含EMBA進修、外部訓練、語言進修、專業證照，還設有員工專屬圖書室，並致力於培養同仁具備專業深度與廣度，建立「職務輪調」與「專案參與」機制，拓展同仁的職涯。

而長期致力於培育「創新(Innovation)、速度(Speed)、團隊(Teamwork)」核心價值人才的「裕隆日產」，2020年榮獲人力資源領域最高榮耀獎項「國家人才發展獎」。

為讓員工無後顧之憂的企業裕隆日產，更從食、住、行、樂打造全面式的福利制度。

公司備有通過ISO 9002認證之中央廚房，並於廠區內設置優質的用餐空間，供應衛生營養的精緻餐飲；為方便同仁免於來回奔波的辛苦，苗栗、台中地區備有每日上下班交通車，更提供免費冷氣套房宿舍給遠道（距公司50公里以上）之員工住宿，宿舍區設有室內游泳池、健身房、室內籃球場、羽毛球場、員工園藝區等，讓員工樂在工作，亦能充分鬆弛身心。

公司提供多項補助金，包括彈性福利金、年節福利金、結婚補助金、生日禮金、住院慰問金、本人及眷屬喪亡補助金、急用貸款及福利社禮券、員工優惠購車及貸款等。其中，「彈性福利金」達1萬多元，可自由選擇用於旅遊、健檢、保養汽車、子女教育學費等支出。

(中時新聞網)