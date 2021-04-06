33歲日本男星山本裕典因演出特攝片《假面騎士KABUTO》打開知名度，更以《花樣少年少女》、《櫻蘭高校男公關部》等漫改劇走紅，然而他近幾年多次傳出私生活放蕩不羈，2017年遭到公司解雇，便轉行開酒吧，沒想到前年才回歸演藝圈，卻又被爆「把女大生搞大肚」，對話截圖也隨之曝光。

據日媒《FLASH》報導，山本裕典2019年8月復出後，活躍於電影和廣告作品，去年更因罹患新冠肺炎，意外成為新聞焦點，沒想到最近竟遭一名女子爆料，山本裕典當時和她的閨蜜Y小姐交往，他和年僅19歲的Y小姐發生肉體關係，之後女方更因此懷孕。

女子表示，Y小姐告知山本裕典懷孕消息後，對方竟回答「拿掉吧」、「妳生的話我就不當演員了」，在曝光的對話截圖中能看到，男方還表示「不想被大家知道」、「被發現的話形象會變差」、「妳笨啊，妳要生的話我就不幹了，然後我還會恨妳一輩子。」

Y小姐無助地問男方為什麼要說出這種話，山本裕典還情緒勒索，「算了！隨妳高興吧。我要放棄人生了。妳生啊。」然而最後他卻又透露想繼續關係，「想定期見面」，讓女方十分混亂，2人經過多次電話、見面溝通討論，最後Y小姐決定生下孩子，山本裕典則提出3個條件，分別是互不干涉對方戀情、支付養育費、讓我見小孩。

然而爆料女子指出，這三個條件連白紙黑字都沒有，2人分手後仍有聯絡，Y小姐也已經懷孕6個月，預產期在夏天。

(中時新聞網)