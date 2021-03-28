日本女團NMB48的20歲成員橫野堇（横野すみれ），因童顏巨乳被封「48女團史上最強BODY」，日前卻遭爆料和2名傑尼斯偶像開房間，疑似腳踏兩條船，引發外界譁然，如今另一姐妹團SKE48的28歲成員惣田紗莉渚又傳出，也和同歲傑尼斯男星富岡健翔一同過夜，再度丟下震撼彈。

據日媒《週刊文春》報導，惣田紗莉渚和富岡健翔是演出《未來的守護者》相識，2人遭目擊在舞台劇結束後，單獨到目黑站附近的高級烤肉店吃飯，讓外界猜測2人正在熱戀中，日媒也曝光2人親密對話，富岡健翔先是問女方說：「妳想回家嗎？」惣田紗莉渚也回答「不想」，接著他便順水推舟說「末班車走了」。

隨後2人便被周刊拍到一同走進公寓式飯店，過程中一度出來買酒水和食物，又一起撐著傘回到飯店，甜蜜共度20小時後，第二天中午2人才並肩離開飯店，周刊記者甚至直接上前採訪本人，惣田紗莉渚見狀立刻調頭就走，富岡健翔被問到2人是否交往，則沉默不發一語。

事實上，富岡健翔原屬組合「MADE」，但此團體卻一直沒有正式出道，甚至已在去年1月解散，儘管他是團體中最年輕的成員，但也進入傑尼斯19年，是公司的大前輩，而惣田紗莉渚的友人也爆料，有聽說她近1、2年和傑尼斯男星走得很近，不只是富岡健翔，她過去也曾和其他傑尼斯藝人傳出戀情，消息曝光後，雙方事務所目前沒有回應。

(中時新聞網)