學生時期就是表特版常客的虎航空姐Rita(高鈺雯)，模樣清新甜美、身材高挑火辣，曾被日媒報等並封為「千年一遇的美女」，Rita在台灣擁有高人氣與知名度，社群追蹤數超過50萬，如今這位知名正妹傳喜訊，近日過生日被求婚成功，30歲的她升格準人妻。

美女空姐Rita在投身航空業之前，就是知名的校園正妹，她畢業於東吳大學中文系，在學校時就擁有很高的人氣，當時外界多以為她畢業後會進演藝圈發展，但Rita選擇考空服員，先是在復興航空服務，之後落腳虎航，因此有了「最美虎妞」稱號，而她經常在社群分享生活照，可以發現一家人顏質都很高，好基因孕育出Rita以及帥氣空軍飛行員弟弟。

Rita日前過30歲生日，打扮得猶如小公主般，甜美誘人。(取材自love_ritakao IG)

IG擁有50萬追蹤人數的Rita，近日迎接30歲生日，當天開了慶生派對，她穿了一襲桃心領露肩蓬裙小禮服，戴上了鑲鑽的壽星髮箍，猶如小公主一般，而從她當天的限時動態可以發現，Rita生日趴被親朋好友擠爆，全因她的男友策劃了一場意義非凡的驚喜。

Rita在生日派對中，被帶到看得見101大樓的屋頂上，被男友浪漫求婚成功。(取材自love_ritakao IG)

Rita當天亮麗現身，不久後就被戴上眼罩，由她的藝人閨密拐拐及星友張立東帶領著，走到看得見101大樓的屋頂上，她的男友抱著玫瑰花及鑽戒站在布置成粉紅色的會場上，在眾人面前單膝跪下跟女友求婚，Rita驚喜到不行，露出招牌甜美笑容，說出：「我願意」，Rita事後也更新了社群狀態，宣布「邁向人生的下一個階段～我很開心」，大美女將成人妻，粉絲含淚祝福，紛紛留言喊恭喜。

(中時新聞網)