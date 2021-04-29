單親家庭子女常被烙上經濟困難、行為偏差等刻板印記，現實生活中，愈來愈多單親子女思想成熟更懂得體貼家人。醒吾科技大學表演藝術系第一屆畢業公演，挑戰高難度的單親家庭溫馨喜劇《花季》，多位演出同學來自單親家庭，入戲頻頻飆淚，欣賞這齣戲得備妥衛生紙。

國人離婚率愈來愈高，單親家庭子女很容易被聯想為弱勢的一群，成長過程相對艱辛。《花季》劇本以《金花囍事》戲劇為發想，講述失婚母親獨自扶養四位女兒的故事，因為母親的婚姻不幸福，造成家中女兒們對於婚姻有不同的想法，劇中有歡笑也有淚水。

《花季》有多場較勁內心戲，是演技大考驗。(醒吾科大提供)

《花季》闡述家庭親情，家人團聚話家常是重頭戲。(醒吾科大提供)

在《花季》中飾演媽媽的陳宜廷，22歲大學生要「超齡」挑戰演出55歲的單親媽媽，不斷研讀劇本才演活了單親媽媽的內心揪結；飾演阿旺叔叔的張尚澤，有一半阿美族原住民血光，符合劇本原住民阿旺叔叔角色，他直接揣摩自己父親生活點滴，演出格外逼真。

何吉美在《花季》中飾演三姐，演出即將遠嫁韓國的心情，原本抓不到劇中人物情感，一句台詞「這個家終於要開枝散葉」貫穿核心，終於打開心中枷鎖；飾演大姐的李妍蓓穩重成熟演出，開啟了她對於戲劇的熱愛，站上舞臺那一刻，她才感覺自己真正存在而被看到。

高中就讀餐飲科的曾稚芸，在《花季》中飾演二姐，成功扮演第二位媽媽角色，與大姊吵架戲更是感情澎湃，原本沒想過未來會當演員，媽媽幫她找了醒吾表演藝術系，在師長鼓勵下跨出第一步，開啟了她對戲劇的熱愛；同樣熱愛演戲的林冠君飾演未婚生子的小妹，完全沒經歷過這樣生活，只得從親朋好友遭遇體驗，是演技一大挑戰。

蕭羽寧與王文彬在《花季》中都飾演何一達角色，兩人有截然不同詮釋方式。蕭羽寧來自單親家庭，每排演一次就爆哭一次，如同在看自己原生家庭故事，他必須跳脫當一個旁觀者時，劇中台詞「媽媽老了，媽媽不能給你什麼？你不要怪媽媽」，讓他更感恩母親對家庭的付出，回到家母子就是溫馨抱抱！

醒吾科大流行藝術學院表藝系第一屆畢業公演，應屆畢業同學們全心全力投入演出，同時邀請業界專業老師包括《果陀劇場》營運長葉向華、資深舞臺設計老師傅寯、服裝設計師高育伯及《雲門舞集》首席舞者邱怡文肢體訓練，演出內容遠超出了一般技職科大表演藝術領域的畢業製作水準。

為求盡善盡美，《花季》比照職業演出先舉辦試演，並邀請王維明導演、編劇孫法鈞、相聲演員宋少卿等多名業師指導，不論演出內容及舞台燈光效果，不輸職業舞台劇團，希望在母親節前夕隆重公演，藉由《花季》舞臺作品傳遞給觀眾，「親情」是多麼不可或缺的共同心情。

《花季》將在國立臺灣戲曲學院演藝中心(臺北市文山區木柵路三段66巷8-1號)演出四場，首場明(30)日晚上7點進場、7點30分開演；第二場05/01（週六）14:00進場．14:30開演；第三場05/01（週六）19:00進場．19:30開演；第四場05/02（週日）14:00進場．14:30開演，歡迎各界蒞臨欣賞。

(中時新聞網)