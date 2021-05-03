工業電腦廠磐儀（3594）結合聯發科AI晶片及資源，成功打入醫療即時檢驗（Point of Care）市場，並已拿下歐美大型長期合作專案，有助公司未來業績貢獻成長，訂單能見度高。磐儀表示，此次與聯發科深化合作，將共同精耕POC市場及擴大巿占率。

據統計，今年全球POC產值約達450億美元，磐儀醫療產業解決方案結合聯發科AI晶片及手持檢測儀，提升設備行動性與智慧性，並協助客戶取得FDA認證，對於像是美國等沒有健保國家，更能減輕患者與醫療資源的負擔，預料此系列產品將成為磐儀與聯發科強化技術結合及業績成長的新動能。

受新冠疫情爆發影響，加速全球智慧醫療應用導入進度，磐儀攜手聯發科大舉拓展POC市場，經過兩年努力，已有歐美大型專案訂單落袋，陸續開始出貨，長期合作規模估超過萬台。

隨著醫療科技越來越發達，診斷醫療將會逐漸轉成為預防醫療，以即時檢驗的方式，用數據加上行動設備來診斷病變。精準醫療的「即時檢驗」是把多種生物的生理分析功能整合到一個行動式的裝置內 ，解決患者因行動不便，導致經常性的血液篩檢困難等問題。

透過POC行動設備，讓醫護人員不需要移動患者，即可在病床邊直接即時血液檢測，或是進行臨床毒物檢測與是否服用特殊藥物的檢測等，提升檢測品質及便利性，將逐漸成為醫療院所未來設備優化趨勢，磐儀POC系列產品也獲得歐美大型醫院陸續導入。

磐儀表示，智慧醫療一直是公司重點發展的主要領域之一，POC 設備及防疫等智慧醫療應用需求增加，帶動整體智慧醫療出貨動能優於預期。磐儀全年接單樂觀，3月營收1.21億元，年增12.84％、月增47.57％。法人預估，在醫療占比提升下，營收、獲利有望逐季向上。

(工商 )