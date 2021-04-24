正妹主播鄭亦真在播報新聞時大口大口吃漢堡，讓她有了「漢堡主播」的外號，影音平台上的作品也都累積超高點閱，日前又因誤當小三一事成為討論話題；在感情問題告一段落後，鄭亦真如往常透過社群平台和網友互動，她PO出自己高中嫩樣，竟有明星臉，還被粉絲認可「自然美沒整形」。

22日晚上鄭亦真在臉書分享生活趣事，她前陣子收到一位高中同學來信，還附上當時收到自己送她的個人照，還笑說「當年流行送照片給好朋友放皮夾」；照片中的鄭亦真穿著黃色外套，手裡捧著一束百合花，臉蛋上掛著燦爛笑容相當青春有活力。她也補充說，照片是她高中三年級的時候。

鄭亦真高中稚嫩模樣竟撞臉大S和張清芳。(圖/ 摘自鄭亦真臉書)

有一些眼尖粉絲注意到，高中時期的鄭亦真有明星臉，神似2大氣直女神大S和張清芳，「有大S的感覺耶」、「怎麼感覺有點像某個藝人」、「有點像年輕版張清芳」、「妳高中時好清純，有點像藝人大S」、「我的少女時代劇照嗎」、「中天石原里美」。

鄭亦真高中清純模樣也美暈一票網友，「這張照片居然讓我想起我的初戀，這就是青春啊」、「從小漂亮到現在…看來一定會再繼續漂亮下去…」、「證實自然美沒有整容」、「美女就是美女，跟年輕真沒關係」、「高中應該是校花了，好正」。

(中時新聞網)