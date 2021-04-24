天后蔡依林近日重返台北小巨蛋舉辦「Ugly Beauty巡迴演唱會」加演場，不久前高雄場壓軸嘉賓請來「國際巨星」小S，兩人在台上跳舞較勁，掀起熱烈討論；但此次台北加演場，蔡依林疑似都沒有請嘉賓，小S在臉書直言「蔡依林就是沒約我，雖然一度「氣哭」，但她自信地說，「很難超越我」，讓粉絲看了也哭笑不得。

小S徐熙娣24日在臉書、IG和微博都上傳一段影片，畫面中她和舞蹈老師翔翔疑似因為沒有受邀擔任蔡依林演唱會嘉賓，看起來十分傷感；小S抱著翔翔老師「痛哭」，抱怨蔡依林沒有再邀請她當演唱會嘉賓，哀怨地說，「我們就一直希望蔡依林找到不及我的嘉賓」，還說覺得嘉賓不會超越她，「我們（小S和蔡依林）已經是經典」。

小S未受邀當蔡依林演唱會嘉賓竟「氣哭」。(圖/ 摘自小S 徐熙娣臉書)

蔡依林在高雄場巡迴演唱會時，邀請小S當壓軸場嘉賓，兩人穿得超級性感在台上唱跳經典歌曲〈Mr.Q〉，尬舞時讓現場氣氛嗨到最高點，演唱會結束後更推出演唱會版的〈Mr.Q〉MV，被粉絲大讚根本經典，也有不少人覺得是巡演裡最精采的喬段之一。

粉絲被小S愛眼的一面笑翻，「哈哈哈哈後面真的是痛哭欸，很投入」、「快快開演唱會拯救小S」、「演唱會嘉賓首選在這邊」、「不愧是小S，內心戲實在是太足了」、「太會演戲了兩位」、「又醉了，演技噴發」、「在台北演唱會結束前都還有機會」。

(中時新聞網)