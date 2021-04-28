29歲小有名氣，外號「MC姊」的陳姓女網紅，26日下午在臉書留下某男子照片，內容提及她很愛對方，另表示自己的精神疾病一直不好，加上感情的事，所以撐不下去…晚間她並獨自前往西門町的「猛鬼國宅」西寧大樓墜樓，經送醫後因重傷宣告不治。

這棟大樓20年奪30命 西門猛鬼大廈的恐怖真相

萬華警方26日深夜11時接獲民眾報案，發生多起事故的西寧國宅，疑似又有人尋短，1名女子頭部、身體多處重傷骨折，倒臥在1樓中庭，警消到場後將傷者送往馬偕醫院救治，但1小時後仍因傷重不治。

據了解，死者是網上小有名氣的陳姓網紅MC姊，但多次因口舌之爭，與其他網紅、網友發生官司糾紛，2017年她曾辱罵F奶性感女模辛尤里「勾引男人、怎麼做單親小孩母親」，後遭對方提告並求償百萬，陳女後來道歉，但求饒表示還不出錢。

2020年2月，MC姊因參加某場活動聚會，與另名林姓女網紅發生糾紛，互看對方不順眼，之後陳女就在個人臉書上PO出林女照片，並加註泰文嘲諷林女像「鬼」，林女不甘示弱也在臉書上PO文回擊，事後雙方互控對方妨害名譽；又曾與1名男性友人用餐，指控對方用頭碰觸她的胸部，還表示「妳奶好香」，陳也氣得提出性騷擾告訴。

意外發生後，警方調閱監視器，發現陳女是獨自前往，並在國宅5樓，發現陳女的隨身包包，以及1張印有臉書貼文的A4紙張，研判是輕生，檢警27日相驗後，已排除外力介入，因家屬對結果沒有意見，已將遺體領回並處理後事。

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