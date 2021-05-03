本土劇女星陳珮騏演過《真情滿天下》、《金家好媳婦》、《天之驕女》等劇，擅長詮釋強勢女角色，得到「台灣恰查某之光」、「女戰神」等封號。人紅是非多，除了之前被陌生男子開價3天10萬的伴遊包養，還因為姓名關係，常跟台北市長柯文哲妻子搞混，她哭笑不得地說：「我離婚很多年了捏。」

陳珮騏和柯文哲老婆「陳珮琪」的發音都相同，只有「騏」、「琪」不一樣，外界常把這兩人搞混，鬧出不少笑話，陳珮騏昨（2日）在臉書PO出一篇報導部分內容截圖，提到柯文哲妻子陳珮琪是否有施打AZ疫苗，卻把名字寫成「陳珮騏」，讓本尊陳珮騏感到無言，用幽默的口吻發文澄清：「呃......嗯哼～輪得到我的時候我一定打的！只是......我離婚很多年了捏...。」

因為太多人搞錯了，陳珮騏趕緊發文再度自我介紹，「大家好，我是演員陳珮騏。柯夫人是陳佩琪。人家比我優秀太多太多惹～」文末不忘開玩笑「我也沒有介入巿長的婚姻」，希望大家不要再搞錯她們了。

陳珮騏曾歷經一段婚姻，當時她與學生時代長跑到出社會的初戀男友結婚，未料9個月就遭男方背叛，嫌棄的嗆「睡妳14年好膩」，傷透心的她只好默默的結束婚姻，恢單後她陸續談了幾段感情，都以分手收場，不過保養得宜的她頗受小鮮肉歡迎，身邊不乏追求者，至於未來會不會再婚，她笑說：「想法隨時在變，遇到再說。」

(中時新聞網)