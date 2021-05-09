人生偶有被迫喝酒的時候，像是「長官或長輩逼我喝！」、「來啦、喝啦！不喝就不是朋友喔！」、「喝一口就好！」及「遲到罰三杯！」，上面這些被迫飲酒說詞，您是否遇過？

●對於對方勸酒時 應該勇敢說不

根據國民健康署臉書粉絲頁「牛轉勸酒文化」徵件活動，歸類出五大拒酒話術。

像是聲量最高的喝酒傷身（會起酒疹、會傷肝、會傷胃、醫生說不能喝酒及吃藥等），其次是開車、酒駕臨檢取締、代駕等，或是以茶、飲料、咖啡代酒，及誠實說不喝酒直接拒絕，不然就以其他說法拒酒（酒量不好、尿遁、易醉、易吐、不喜歡等）。

●酒精不耐症+過量飲酒 嚴重恐致癌

高雄義大醫院內視鏡科主任王文倫醫師回想曾經遇到過一個40多歲的男性上班族前來看診，說他最近總是覺得吃完東西後會出現胸口疼痛，且喉嚨經常有異物感，體力更是急遽減退，檢查後發現他同時罹患了食道癌和下咽癌。一問之下，才發現他的工作屬性天天都得飲酒應酬，雖說每次喝酒都不覺得不適，只是容易臉紅，但一週有五天會喝掉約一瓶威士忌，這就嚴重了。

台灣酒精不耐症衛教協會理事長陳哲宏指出，這個案例可以看出兩個重點：一是「酒精不耐症」，二是「過量飲酒」。喝酒臉紅就是「酒精不耐症」的警訊；酒精不耐症指缺乏乙醛去氫酶 (ALDH2)代謝酵素，導致「乙醛」累積，才會出現臉紅、心跳加速、嘔吐、頭痛、頭暈等現象。

●適量飲酒降風險 自己身體愛注意

國民健康署呼籲，為了健康，不喝是最好，但如果非喝不可，請儘量減少飲酒量來降低風險。根據「國民飲食指標手冊」的建議，男性每日不超過1罐啤酒（或相當於20g酒精量），女性不超過半罐啤酒（或相當於10g酒精量），最好以茶（水）代酒，謝絕勸酒、飲酒文化。

※中時新聞網關心您，飲酒過量有害健康；開車不喝酒，禁止酒駕。※

(中時新聞網)