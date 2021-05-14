本土疫情升溫，讓許多外食族對於一日三餐的安全衛生焦心，重溫「便當」記憶的迪化207博物館特展，讓不少觀展民眾驚豔於台灣不少人收藏有不同時期的便當盒，也從便當的變遷，看見時代的生活回憶。

透過台灣早年的各式便當盒及老照片敘說台灣的便當故事，此次展出的便當包括傳統竹編便當、鋁製便當盒、老店特製的白鐵加銀餐盒等，此外，亦可見1970年代流行的「包飯」，即業者將四菜一湯盛盤放入鐵盒中，以機車外送的早期外送便當形式。

迪化207博物館創辦人陳國慈表示，自己在香港生長，沒有帶便當的文化，即便是寒冷的冬天，家長也只能為小學生準備冰冷的三明治作為午餐。而在台灣「我自己兩個生長在台灣的孩子，從小學一年級就每天帶著家裡準備的便當上學」還會有值日生把全班的便當幫到廚房，整批放到大蒸籠內，蒸熱再搬回教室。「大家打開便當時，一股熱騰騰的香味撲鼻而來」陳國慈表示，對如今已40多歲的孩子而言，在學校吃便當的景象，仍是一段溫暖的回憶。

陳國慈表示：「現在的學校普遍提供健康的午餐，也讓家長省下準備便當的麻煩，卻讓孩子帶著『家的味道』到學校那份親情消失了」也因此透過特展，重溫那份舊時代的溫度。迪化207迪物館館長華安綺則指出，雖然在策畫過程中曾懷疑小小的便當盒，會有收藏者嗎？但最終發現許多人確實也珍藏著小時候的便當記憶，提供各式便當物件：分層便當盒、軍警用便當盒、企業用便當盒等。

除了各式便當盒，前輩攝影師鄧南光捕捉小朋友們在台北城京町活動後吃便當的影像，也彷彿透出木片便當盒及郊外踏青的美味，華安綺說：「裝展時就有夥伴說，看到綁便當的繩子，就聞到了小時候便當的味道，是青春年少的美好記憶。」

(中時 )