民進黨立委范雲日前被國民黨指控，疑似施壓相關部會來開協調會，才導致國籍航空機組員檢疫措施由「5＋9」鬆綁成「3＋11」。而指揮中心今宣布新冠本土確診案例飆升至180人，創下新高，也引來大批網友怒氣到范雲臉書留言開酸，「辭職滾下台」、「妳一人滅了全國」，3篇貼文累計數萬網友留言。

范雲臉書遭網友留言嘲諷。(圖/翻攝自 臉書)

指揮中心在4月15日時，通過調整國籍航空機組員檢疫措施，由「5＋9」（居家檢疫5天採檢陰性再自主健康管理9天）鬆綁成「3＋11」（居家檢疫3天採檢陰性再自主健康管理11天）。

但根據「鏡週刊」報導，范雲4月1日邀相關部會開協調會，且會議錄音檔指出，范雲委員在會中確實提及，「我們是強烈建議回到3＋11」、「希望4月11號就回到3＋11」等語句。

范雲11日臉書回應，是因為機組人員身心狀況已瀕臨崩潰，所以才找民航局、疾管署大家一起來正視問題。范雲並喊冤，協調會裡只做了三件事情，一、讓桃園市機師工會對官員表達訴求；二、請政府官員回應；三、讓官員將機師工會的訴求帶回去專業研議評估。過程都是雙向溝通，沒有做出任何限定政府該怎麼做的結論，更說不上有什麼施壓。

近日因台灣疫情大爆發，目前認為源頭跟與諾富特群聚感染、放寬機師檢疫措施導致有關。網友今天再次湧入范雲臉書留言開嗆、酸爆，「辭職滾下台」、「感謝范教授，今日180您功不可沒」、「范大委員，讓臺灣一年多來的防疫成果付諸東流！」、「妳一人滅了全國」。

(中時新聞網)