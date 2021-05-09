陳零九（左）、邱鋒澤昨演唱會圓滿落幕。（粘耿豪攝）

邱鋒澤、陳零九合組的「九澤CP」，昨（8日）演唱會順利落幕，會後受訪問邱鋒澤遭采子劈腿一事，他表示事件發生後已和對方斷聯，連訊息也沒有，且前陣子為了準備演唱會開始禁酒。他昨演唱〈分開的學問〉時情緒激動，眼眶疑似泛淚？他解釋因站在3層樓高的舞台唱歌感到害怕：「我怕高，唱的時候很晃，如果不投入的話，我會很怕；其實我唱歌很難哭，因為如果情緒太投太多會唱不穩，所以會稍微收一些。」至於已學會「分開的學問」嗎？「我覺得這是個謎題，不管怎麼樣都一直努力學習中」。

昨晚尾聲，他們在台上公布「五堅情」將於8月21日在高雄巨蛋舉行演唱會，邱鋒澤的工作行程相當忙碌，是否有藉此轉移情傷注意力的用意？他坦言「多多少少會」，藉工作彌補情感空虛。但陳零九卻打算減少工作，他因之前被網友批主持「狼人殺」時不敬業，深感自己的工作量太大，「不管歌手還是主持，副業都想做好，一開始太看得起自己，不小心做了太多工作，希望休息一下，有些演出先放緩，希望減少需要用到聲音的部份」。

(中時 )