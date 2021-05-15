本土暴增逾180例！ 雙北市宣布提升至三級警戒

新冠肺炎本土案例15日暴增180例，全台人心惶惶，行政院今日上午記者會上公布，雙北即刻起升至第三級疫情警戒，《中時新聞網》為您整理行政院所公布，調升至三級警戒的全國防疫措施、三級警戒區域防疫9大指引、新增關閉之場所、醫療體系應變以及警戒區域因應措施，供讀者一次看懂防疫新規。

【全國防疫因應措施】

1.休閒娛樂場所應關閉：歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店（廊）、錄影節目帶播映場所（MTV）、視聽唱歌場所（KTV）、理容院（觀光理髮、視聽理容）、指壓按摩場所、健身休閒中心（含提供指壓、三溫暖等設施之美容瘦身場所）、保齡球館、撞球場、健身中（含國民運動中心）、室內螢幕式高爾夫球練習場、遊藝場所、電子遊藝場、資訊休閒場所、休閒麻將館及其他類似場所。

2.全國宗教祭祀場所活動部分，全面停止進香團與遶境，包括寺院、宮廟、教堂（教會）及其他類似場所之活動，應落實社交距離，並加強清消。

3.全國中、小學校園停止對外開放。

4.全國社團停止交接活動。

全國防疫因應措施。（圖／行政院提供）

【今起雙北升三級防疫警戒至5/28】

5/15起，台北市、新北市提升至三級防疫警戒到5/28。

【第三級警戒區域9大防疫指引】

1.外出時全程配戴口罩。

2.避免不必要移動、活動或集會。

3.停止室內5人、室外10人以上的家庭聚會（同住者不計）和社交聚會。

4.自我健康監測（有症狀應就醫）。

5.營業場所及洽公機關：落實人流管制、戴口罩、保持社交距離。

6.職場及工作處所：遵守企業持續營運指引之防疫規定，落實個人及工作場所衛生管理，啟動企業持續營運因應措施（如：異地、遠距辦公，彈性時間上班）。

7.餐飲場所：應遵守實聯制、社交距離、隔板等防疫措施，無法落實則採外帶。

8.婚、喪禮：應遵守實聯制、社交距離並加強清消。

9.公共場域、大眾運輸加強清消。

第三級警戒區域9大防疫指引。（圖／行政院提供）

【第三級警戒區域應額外關閉場所】

1.觀展觀賽場所：展覽場、電影片映演場所（戲院、電影院）、集會堂、體育館、展演場所（音樂廳、表演廳、博物館、美術館、陳列館、史蹟資料館、紀念館）、活動中心、室內溜冰場、室內游泳池、遊樂園、專營兒童遊戲場及其他類似場所。

2.教育學習場域：社區大學、樂齡學習中心、訓練班、K書中心、社會教育機構（社會教育館、科學教育館、圖書館）、老人共餐活動中心等其他類似場所。

第三級警戒區域應額外關閉場所（圖／行政院提供）

【第三級警戒區域醫療體系應變】

．擴大開設專責病房。

．分艙分流。

．設置戶外篩檢站以採檢。

．廣泛運用遠距醫療於門診病患。

．積極啟動專責應變醫院。

第三級警戒區域醫療體系應變。（圖／行政院提供）

【第三級警戒區域因應措施】

．第二、三級警戒範圍人員應減少區域間的非必要移動。

．擴大台北市萬華地區篩檢量能。

第三級警戒區域因應措施。（圖／行政院提供）

(中時新聞網)