陳時中「公文不會跑比病毒快」 柯文哲：是我們的錯？

今天上午台北市長柯文哲表示，公文跑的比病毒慢，「難道是我們的錯嗎？」遭外界暗指是在怒嗆衛福部長陳時中，今下午的記者會中，陳時中親自闢謠，強調是媒體刻意炒作，自己壓根沒感受到柯市長在怒嗆或是大表不滿。

昨天陳時中在記者會中解釋諾富特群聚案，強調公文不會跑得比病毒快，但今有媒體詢問柯文哲看法，柯直呼公文跑的比病毒慢，難道是我們的錯嗎？但陳時中今天有備而來，面對媒體提問時強調自己上午有看電視，「你們這講法有點在炒作新聞」。

陳時中解釋，自己昨天沒有在怪誰，只是說公文本來就跑的比病毒慢，然而有很多處理程序，但病毒就是擴散很快，「當然我們都希望能把病毒抵禦住，但病毒就是這麼細小無所不在，所以防範上本來就很難，我沒有去責備任何單位的公文速度，只是要盡量把它匡列起來，這段時間台灣在中央地方的合作下，防疫是成功的。」

陳時中也說，「自己早上有看到柯文哲的說法，媒體所說的怒嗆、嗆啦都沒有，那段電視我有看。」

(中時 )