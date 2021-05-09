松山分局中崙派出所遭黑衣人闖入、搗毀電腦，前所長許書桓、前副所長顏敏森涉湮滅證據遭送辦，風波不斷。松山分局還安排徐男等人與楊姓教官於當天上演「握手言和」的場面。前民進黨立委沈富雄認為，北市警察局長陳嘉昌和警政署長陳家欽互鬥，可以讓警界中「爛的東西化掉」；但這種說法卻不被資深媒體人韋安所認同，直呼沈富雄說這話只會讓內行人看笑話。

沈富雄近日在政論節目《少康戰情室》中表示，近來台灣警界風波，完美呈現目前警界的腐敗，而現在看到陳嘉昌跟陳家欽在鬥，沈富雄直言「我好喜歡喔」，因為只有這種鬥，才能把裡頭爛的東西化掉。

沈富雄的說法引來資深媒體人韋安的回應，韋安昨(8)晚在臉書發文表示，沈老大的這種講法，顯然是在講「笑話」，因為陳嘉昌的任期目前只剩下2個月，到7月中就要退休，署長陳家欽真的有必要提前讓他「讓位」，換自己人上去嗎？這顯然相當不合理。

韋安更指出，警政署的「公公」、「婆婆」大一堆，陳嘉昌退了以後，台北市警察局長會由誰來當？這恐怕誰也說不準，更不會是陳家欽說得算，陳家欽又何必自找麻煩？韋安直言，「沈老大滿腦子陰謀論，只會讓內行人笑掉牙。」

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(中時新聞網)