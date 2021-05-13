興達電廠今下午停機導致全台分區輪流停電，行政院長蘇貞昌在臉書表示，稍早結束國安會議後，他與政院副院長沈榮津、經濟部王美花部長立即前往台電應變中心聽取事故簡報與因應作為，因電網故障而停電，造成民眾不便，政府感到非常抱歉。

蘇貞昌表示，今天台灣整體的供電足夠，備轉容量率達到10％，但由於變電所匯流排故障，興達電廠發的電無法輸往系統，導致四部機組停機。台電為確保電網安全，採取低頻卸載機制，同時緊急搶修設備，導致許多用戶必須分區供電。

蘇貞昌表示，已要求台電儘快解決問題，儘速復電。今天在經濟部對外報告後，他也要求經濟部和台電檢討電網配置與維管的問題。

蘇貞昌說，核電本來就不是台灣主要的發電來源，佔總發電量都不到10％，在今天下午，太陽光電的發電比例還高於核電。蔡政府上台後推動能源轉型，而為了改善空污，已經讓天然氣發電成為主要的供電來源，未來政府也會持續改善電網、持續以燃氣機組取代燃煤機組，更會繼續推動太陽光電等綠能的成長，讓台灣供電更環保、更穩定。

(中時 )