封城可能性仍有？批陳時中「只想看地方的笑話」 江守山重砲轟：室外消毒是浪費公帑作秀！【獨家專訪】

本土案例激增，群聚風暴持續擴大，全台積極展開消毒。日前衛福部長陳時中更表示，開放地方購買疫苗。不過醫師江守山接受《中時新聞網》專訪指出，現在車子在路上噴灑消毒根本沒用，都是在作秀。針對疫苗採購他也砲轟：「陳時中只想看地方笑話！」

針對疫苗採購江守山砲轟：「陳時中只想看地方笑話！」(本報資料照)

江守山認為，新冠病毒在太陽下存活不會超過兩個鐘頭，而公布病人足跡都是在發現案例的幾天後，這時候才在路上噴灑消毒根本沒用，只是在作秀，病毒早就死光了。他拜託政府，停止這種無意義的做秀，做好室內消毒，監督空調系統清消狀況才是重點，不要浪費消毒水，浪費公帑。

對於陳時中表示開放地方購買疫苗，江守山回應，「疫苗販售都是幾百萬劑起跳，你一個市長跟疫苗公司接洽說，要買十萬劑的疫苗，不就讓人笑翻了嗎？不會有人理你的。」他批陳只是想看地方的笑話而已。

江守山說到，這一波社區感染最主要原因就是決策出了疏漏，因為受不了各種政商關說的壓力，開放許多檢疫豁免讓有感染力的人到處走。他點出，歷史上曾經做過檢疫豁免的國家都嚐到了苦頭，因此要快速收縮這不符合防疫的政策。

最後江也呼籲，「請政府擴大匡列，而不是擴大表演」，把可能的漏洞先堵住，對於已經落地的病毒則要全力阻隔，擴大檢查範圍，他也建議疫情指揮中心，不要再說要儲存檢驗能量，需積極的追查所有的可能感染源。

(攝影剪輯/邱子軒)

(中時新聞網)