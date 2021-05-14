警政署長陳家欽上午慰問新北市警局防疫團隊。（王揚傑攝）

警政署長陳家欽上午慰問新北市警局防疫團隊。（王揚傑攝）

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新冠肺炎本土案例近日遽增，進入社區感染階段，新北市今年迄昨日止已協助疫情調查26件，包括蘆洲師子會相關11人，每件均比照重大刑案規格調查。警政署長陳家欽今（14）日上午特地到新北市警察局慰勞防疫團隊，也提醒同仁要確實做好勤洗手戴口罩，保護好自己才能擔起保護人民的重任。

今年1月起至昨日止，新北市警局協助疫調蘆洲獅子會相關11人、特富特旅館員工及家屬6人、華航機師1人、到北市萬華區活動3人等共26件，由轄區分局成立專案小組，比照偵辦重大刑案方式調查，均能達成任務。

陳家欽表示，疫調非常繁重、非常緊急，所以只要有疫調，他都要求必須以偵辦重大刑案的效率，在最短時間內完成，再通報CDC後續處理，目前整個疫調都按照要求迅速有效率的完成。

陳家欽說，他最關心就是同仁在疫情險境下的安全及健康，所以特別要求各級幹部要注意員警的安全與健康，第一線同仁的安全防護措施都要做好準備，口罩、手套、護目鏡、隔離衣、酒精都要戴全，警政署對於防疫物資的提供會全力支援配發，讓值勤同仁無後顧之憂。

(中時 )