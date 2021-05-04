女星應采兒出道後在香港、大陸人氣不俗，2010年嫁給港星陳小春，3年後迎接長子Jasper誕生，相隔6年才又生了二寶Hoho，而應采兒當媽後仍不時在螢光幕前亮相，外型始終亮麗苗條，讓人很難想像她是二寶媽，近日她上節目，坦言自己其實很怕老，並認了為維持美麗外貌，動用過4種不同的醫美療程。

應采兒結婚並且生下大兒子後，當時事業正紅的她，選擇家庭跟孩子而放下演藝事業，曾吐露在Jasper滿半歲時嘗試接戲，以為自己撐得住，結果內心飽受折磨，每晚收工回房間都因思念而哭泣，之後孩子長大上學了，「我變成了一個不拍戲的女演員」，但也因此沒錯過孩子任何成長的時刻，應采兒覺得不後悔。

近日應采兒作客陸綜《聽姐說》，坦言即使是將重心放在家庭的她，仍有女明星放不下的包袱，坦言很怕變老，更說健康跟信用卡一樣，「年輕的時候刷爆了，老了就得還」，如今的她37歲，邊照顧兩個小孩，偶爾上節目還是容光煥發，除了定期健檢，也認了有借助醫美的力量，「打瘦臉、打玻尿酸、打肉毒、打熱瑪吉(即電波拉皮)」，還會去針灸，來維持健康跟美貌。

應采兒也感嘆，外界對於女藝人的標準著實嚴格，男女同樣因為歲月長皺紋，男星就被讚滄桑、有故事，女星就會被說好老，加上攝影技術進步，如今電視都是高清了，應采兒表示上鏡頭會覺得很有壓力，直言：「你們想逼死誰呀？！」，但她接受變老的事實，「只有害怕變老，你才會珍惜自己的身體」。

(中時新聞網)