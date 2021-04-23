日本桌球甜心福原愛和江宏傑從3月初爆出婚變，過了52天後，今（23）日傳出江宏傑已在22日向高雄地方法院訴請離婚；福原愛則透過日本事務所回應離婚一事，感謝江宏傑提供協議的場合，也強調自己為了孩子「想要選擇最好的方式」，讓網友猜測兩人預計隔海搶小孩撫養權。

福原愛得知江宏傑已向高雄地方法院正式訴請離婚後，終於透過日本事務所表態，「謝謝他（江宏傑）提供一個協議的場合，對孩子們我希望能選擇對他們最好的方式，也拜託各位繼續守護我們」。

3月初福原愛和江宏傑遭日本媒體爆出早已在1月提出離婚，接著她又被拍到和高帥男出遊，甚至上酒店開房間過夜，儘管事後發布聲明否認外遇，但清純形象已回不去；江宏傑則為了兒女，連福原愛母親要回日本，還帶著爸爸、姊姊和兒女現身送機，企圖想打破外界冠上他們的「怪物家族」謠言，江宏傑也挽回孝順愛家形象。

江宏傑心死訴請離婚！福原愛現況曝光「全都失去了」 孩子撫養權戰將開打？

福原愛曾透過經紀公司否認離婚，如今江宏傑正式向法院提出訴請離婚，將來兩人勢必要跨海搶小孩撫養權，但從福原愛回應的一席話，無法確認她所謂「最好的方式」，是否就是將3歲女兒和2歲兒子帶回日本撫養，讓球迷們看得一頭霧水。

據了解，家事法庭針對訴請離婚以及子女監護權案件，都會先進入調解程序，若雙方調解不成，才會進入實質審理由法院判決。至於當事人是否要請律師可自行決定，但確定的是，江宏傑是親自遞狀，目前尚未委任律師協助打官司。

(中時新聞網)