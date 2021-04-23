日本桌球天后福原愛深陷不倫風波，自婚變風波傳出至今，始終沒有返回台灣看小孩，也讓老公江宏傑終於心死，今(23日)被證實已向高雄法院訴請離婚，福原愛隨後也透過日本經紀公司回應：「謝謝他提供一個協議的場合，對於孩子們我想要選擇最好方式，請大家繼續溫暖的守護我們。」只是福原愛的種種舉動連日網友也看不下去，爆氣列出她3罪狀，認為福原愛打從一開始就不想要小孩。

福原愛今年3月初被拍到與外型高大帥氣的早稻田學弟在橫濱親密約會兼過夜，在這段期間她為了躲避媒體追問，始終沒有勇氣回到台灣說明一切，連親生媽媽也是由江家把人送回日本。福原愛的消極態度也讓江宏傑徹底心寒，從一開始的「對小愛的愛不曾改變」努力挽回，最終仍只能忍痛斷開與福原愛3年多的婚姻，悄赴法院訴請離婚。

對於江宏傑訴請離婚一事，日網友也有不少意見，有日本網友就列出福原愛的3罪狀，包括一開始把2個小孩丟在台灣，獨自回日本工作；為了躲避媒體，整個人神隱，連媽媽小孩都可以不見；與小孩數個月未見，宛如拋棄小孩，卻在聲明中表示「對於孩子們我想要選擇最好的方式」，痛批福原愛不僅欠缺身為母親的自覺，可能連孩子都不打算要了。

而台灣網友在看完福原愛的聲明後，也認為她根本不想要小孩，紛紛在PTT留言嘲諷「果然只想離婚而已」、「原來你還記得你有孩子喔」、「福原愛這種逃避不理模式，拋棄小孩，真的很糟糕模式」、「翻譯：小孩給你 不准要贍養費」、「把媽媽跟小孩都丟在台灣再也不回來，根本沒打算要吧」。

江宏傑心死訴請離婚！福原愛現況曝光「全都失去了」 孩子撫養權戰將開打？

(中時新聞網)