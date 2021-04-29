總統蔡英文最近因收養搜救隊退役的傑克羅素梗犬「樂樂」，引發話題。她在臉書上表白，她是總統，最忌諱濫用權力。她不會生氣外界質疑她領養退役搜救犬或沒有帶頭領養流浪犬，因為她必須被監督。

台灣毛小孩真奇怪，質疑總統濫用權力領養退役搜救犬，卻不問總統執意設立促轉會等違憲機關、提拔敗選縣市長候選人晉身行政院、派任氣爆善款用途不明的人當監察院長、坐視華視進駐有線電視52頻道、包庇助日代表大發謬論，是不是濫用權力？

蔡英文說她必須被監督，無奈，從藻礁爭議、無核家園，到對美軍購事宜、九二共識問題，連和總統溝通都已成為不可能的任務，何來監督？

蔡英文說：她家的2隻貓、4隻狗，就是每天陪伴她的家人。領養過程一切依法申請，無須為了政治而扭曲。不知道單身的蔡英文，願不願意依法領養那些錯誤政策釀成重大交通事故、因而父母雙亡的孤兒？

「不論你們年紀有多大，我都會愛你們，更要謝謝你們在年輕時的奉獻。」蔡英文感性感謝貓狗年輕時的貢獻，為何無視於眾多退休軍公教人員年輕時的貢獻，也不感謝前人對兩岸和平做出的貢獻？這年頭，人還真不如貓狗？

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