蔡英文出席民進黨中常會 會後發表談話｜2021.05.05

近日因台北市前黨員趙介佑涉毒案，民進黨遭質疑黑道入黨，蔡英文總統與秘書長林錫耀，今（5）日將在中常會後於記者室發表談話，這也是蔡英文擔任總統後，首度在10樓召開記者會。

民進黨開鍘趙黨籍後，民進黨台北市黨部主委吳怡農提出三大改革方向，民進黨中央也呼應。蔡英文週五將親自召集全國地方黨部主委於中央黨部會議，檢討黨內入黨「排黑條款」執行事宜。

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(中時 )