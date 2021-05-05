民進黨染黑風暴燒不停 蔡英文中常會後發表談話 14:052021/05/05 中時 曾薏蘋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 總統蔡英文。(本報系資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 蔡英文出席民進黨中常會 會後發表談話｜2021.05.05 訂閱影音： 中時新聞網 近日因台北市前黨員趙介佑涉毒案，民進黨遭質疑黑道入黨，蔡英文總統與秘書長林錫耀，今（5）日將在中常會後於記者室發表談話，這也是蔡英文擔任總統後，首度在10樓召開記者會。 民進黨開鍘趙黨籍後，民進黨台北市黨部主委吳怡農提出三大改革方向，民進黨中央也呼應。蔡英文週五將親自召集全國地方黨部主委於中央黨部會議，檢討黨內入黨「排黑條款」執行事宜。 ★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！ 國民黨翻出法院文件 直指「天道盟的黃承國」 (中時 ) #蔡英文 #中常會 #記者 #談話 #民進黨 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國軍伙食外箱寫台豬、內包裝標美豬 藍委批蔡政府保證不可信 11:372021/05/05 政治 中駐加使館指HFX違反一個中國原則 中方堅決反對 11:212021/05/05 兩岸 蔡英文臉書貼文慶媽祖生 網友留言：請認真做好總統的工作 08:152021/05/05 政治 國民黨今討論主席、黨代表選舉作業細則 草案未列專職黨主席 09:582021/05/05 政治 古曜威蛋糕藏錢獻媽咪挑戰高難度手作 04:102021/05/05 娛樂新聞 蔡壁如批三接外推方案分裂環團 要求政院辦公聽會 10:202021/05/05 政治 民眾黨批撕裂社會 雙輸非雙贏 04:102021/05/05 焦點要聞 資安即國安2.0戰略 新設資通安全署 04:102021/05/05 政治要聞 國民黨中常委提案 年底前完成2022年公職選舉初選機制 10:092021/05/05 政治 蔡總統獲馬侃獎 陸駐加使館抗議要求取消 12:232021/05/05 國際 民進黨網內互打 王美惠槓黃家黨部 04:102021/05/05 社會新聞 全面清查「趙介佑們」 吳怡農爆：有5位黨員違規 12:012021/05/05 政治 從北投之亂到蟑螂之亂 藍委轟黑道治國要求蔡英文撤換黃承國 11:532021/05/05 政治 政治熱門新聞 母親遭撞身亡 黃暐瀚現身痛心回應：希望酒駕別再發生 - 政治 罷免陳柏惟最新連署數曝光 「刪Q總部」宣布5／11是重要關鍵 - 政治 蔡英文接班人是誰？吳子嘉斷言：她會和美國一起做決定 - 政治 藍營落選區將派許淑華主持活動 超高人氣連港媒都驚呼 - 政治 民進黨台北市黨部染黑 沈富雄連罵9次三字經 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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